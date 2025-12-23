Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів у чотирьох університетах

Вакантними є керівні посади у вишах Дніпра, Одеси, Харкова та Білої Церкви.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурси на заміщення посад ректорів у ще чотирьох закладах вищої освіти. Йдеться про університети у Дніпрі, Одесі, Харкові та Білій Церкві.

Згідно з інформацією Міносвіти, відкрито конкурси на посади ректорів Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Білоцерківського національного аграрного університету та Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут».

Участь у конкурсах можуть брати громадяни України, які вільно володіють державною мовою на рівні, визначеному Національною комісією зі стандартів державної мови, мають науковий ступінь і вчене звання, а також стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років.

Подання заяв триватиме протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України.

Раніше, 3 вересня, Міносвіти скасувало конкурс на посаду ректора Київського національного університету технологій та дизайну через відсутність кандидатів. З тієї ж причини 1 грудня було скасовано конкурс на посаду ректора Харківського авіаційного інституту.

У жовтні-грудні Міністерство освіти і науки оголосило конкурси на заміщення посад ректорів у 14 університетах Одеси, Вінниці, Кропивницького, Харкова, Чернігова, Сум, Житомира та Києва. Серед них — Одеська державна академія будівництва та архітектури, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Національний університет харчових технологій, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Вінницький національний технічний університет, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Центральноукраїнський національний технічний університет, Національний університет «Чернігівська політехніка», Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Сумський державний університет та Поліський національний університет.

У Міносвіти також повідомили, що у 2025-2026 роках в Україні планується проведення близько 60 виборів ректорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.