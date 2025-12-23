  1. В Украине

Минобразования объявило конкурсы на должности ректоров в четырех университетах

07:36, 23 декабря 2025
Вакантными являются руководящие должности в вузах Днепра, Одессы, Харькова и Белой Церкви.
Министерство образования и науки Украины объявило конкурсы на замещение должностей ректоров еще в четырех высших учебных заведениях. Речь идет об университетах в Днепре, Одессе, Харькове и Белой Церкви.

Согласно информации Минобразования, открыты конкурсы на должности ректоров Днепровского государственного аграрно-экономического университета, Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, Белоцерковского национального аграрного университета и Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт».

Участие в конкурсах могут принимать граждане Украины, свободно владеющие государственным языком на уровне, определенном Национальной комиссией по стандартам государственного языка, имеющие ученую степень и ученое звание, а также стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

Подача заявлений продлится в течение двух месяцев со дня обнародования объявления на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

Ранее, 3 сентября, Минобразования отменило конкурс на должность ректора Киевского национального университета технологий и дизайна из-за отсутствия кандидатов. По той же причине 1 декабря был отменен конкурс на должность ректора Харьковского авиационного института.

В октябре-декабре Министерство образования и науки объявило конкурсы на замещение должностей ректоров в 14 университетах Одессы, Винницы, Кропивницкого, Харькова, Чернигова, Сум, Житомира и Киева. Среди них — Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, Национальный университет пищевых технологий, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Винницкий национальный технический университет, Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Центральноукраинский национальный технический университет, Национальный университет «Черниговская политехника», Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко, Сумской государственный университет и Полесский национальный университет.

В Минобразования также сообщили, что в 2025-2026 годах в Украине планируется проведение около 60 выборов ректоров.

Минобразования назначение университет

