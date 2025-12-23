23 грудня – яке сьогодні свято та головні події

23 грудня в Україні святкують День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів.

У вівторок, 23 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

23 грудня в Україні святкують День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів. Це свято присвячене воїнам оперативного контролю, штабних спеціальностей та військ спеціального зв’язку Збройних Сил України — тим, хто щодня працює над забезпеченням координації та управління військовими операціями, надійного зв’язку і контролю на всіх рівнях. Свято має також тісний зв’язок із розвитком Головного управління спеціального зв’язку України, яке було створене 1992 року. Зараз ці структури підпорядковуються Службі безпеки України і забезпечують спеціальний зв’язок у державних і військових системах.

Також 23 грудня Свято людського світла. Свято вперше започатковано 2001 року під назвою HumanLight. Воно не пов’язане з релігійними традиціями конкретної віри, тому його можуть відзначати люди будь‑якої національності, світогляду та віросповідання. Назва свята містить слово «світло» не у фізичному сенсі, а як метафору — це світло людського розуму, доброти, співчуття та надії. Світло у цьому контексті означає те, що допомагає нам бути добрими, раціональними, відповідальними та підтримувати інших.

Яке сьогодні церковне свято

23 грудня віряни святкують День пам’яті святих 10 мучеників Критських. Мученики жили на Криті, коли острів був під владою язичницьких або римських правителів, які переслідували християн. Їхня віра була сильною, і вони відмовились приносити жертви язичницьким богам. Через це їх заарештували, піддавали тортурам і, зрештою, стратили. Церква вшановує їх як святих мучеників, приклад непохитної віри та відданості Христу.

Календар важливих подій за 23 грудня

1846 — брати Джордж і Майкл Боїнґи заснували компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням.

1873 — засновано Наукове товариство імені Шевченка.

1876 — ухвалена перша конституція Османської імперії.

1913 — відбувся перший політ літака Ігоря Сікорського «Ілля Муромець».

1947 — в СРСР оголосили 1 січня вихідним днем.

1954 — в США провели першу в світі успішну пересадку нирки.

1968 — американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.

1972 — в Манагуа (Нікарагуа) стався руйнівний землетрус, загинуло понад 10 тис. людей.

1979 — під час Афганської війни радянські війська зайняли Кабул.

1983 — Жанн Саве стала першою жінкою, призначеною генерал-губернатором Канади.

1990 — на референдумі 88% громадян Словенії проголосували за незалежність країни від Югославії.

1995 — в Дабвалі (Індія) під час святкувань внаслідок пожежі загинули 540 людей, серед них 170 дітей.

1947 — американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід — транзистор. У 1956 році вони отримали за свій винахід Нобелівську премію.

2008 — у Гвінеї стався військовий переворот.

