23 декабря – какой сегодня праздник и главные события

Во вторник, 23 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

23 декабря в Украине празднуют День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней. Этот праздник посвящен воинам оперативного контроля, штабных специальностей и войск специальной связи Вооруженных Сил Украины — тем, кто ежедневно работает над обеспечением координации и управления военными операциями, надежной связи и контроля на всех уровнях. Праздник имеет тесную связь с развитием Главного управления специальной связи Украины, созданного в 1992 году. В настоящее время эти структуры подчиняются Службе безопасности Украины и обеспечивают специальную связь в государственных и военных системах.

Также 23 декабря Праздник человеческого света. Праздник впервые начат в 2001 году под названием HumanLight. Оно не связано с религиозными традициями конкретной веры, поэтому его могут отмечать люди любой национальности, мировоззрения и вероисповедания. Название праздника содержит слово «свет» не в физическом смысле, а как метафору — это свет человеческого разума, доброты, сострадания и надежды. Свет в этом контексте означает, что помогает нам быть добрыми, рациональными, ответственными и поддерживать других.

Какой сегодня церковный праздник

23 декабря, верующие празднуют День памяти святых 10 мучеников Критских. Мученики жили на Крите, когда остров был под властью языческих или римских правителей, преследовавших христиан. Их вера была сильна, и они отказались приносить жертвы языческим богам. Из-за этого их арестовали, подвергали пыткам и, наконец, казнили. Церковь чтит их как святых мучеников, пример непоколебимой веры и преданности Христу.

Календарь важных событий за 23 декабря

1846 — братья Джордж и Майкл Боинг основали компанию по выпуску велосипедов, которая ныне занимается авиастроением.

1873 — основано Научное общество имени Шевченко.

1876 — принята первая конституция Османской империи.

1913 — состоялся первый полет самолета Игоря Сикорского «Илья Муромец».

1947 — в СССР объявили 1 января выходным днем.

1954 — в США провели первую в мире успешную пересадку почки.

1968 — американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны.

1972 — в Манагуа (Никарагуа) произошло разрушительное землетрясение, погибло более 10 тыс. человек.

1979 — во время Афганской войны советские войска заняли Кабул.

1983 — Жанн Сове стала первой женщиной, назначенной генерал-губернатором Канады.

1990 — на референдуме 88% граждан Словении проголосовали за независимость страны от Югославии.

1995 — в Дабвали (Индия) во время празднований в результате пожара погибли 540 человек, среди них 170 детей.

1947 — американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение — транзистор. В 1956 году они получили за свое изобретение Нобелевскую премию.

2008 — в Гвинее произошел военный переворот.

