Хто має право на оплату лікарняного — роз’яснення

Право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи - громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні. Про це нагадало Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Застрахована особа - це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався єдиний внесок (особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання).

«100% оплату лікарняних мають особи з страховим стажем понад 8 років. Також, незалежно від стажу, право на 100% виплату мають певні пільгові категорії, зокрема: громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (1-3 категорії), ветерани війни та члени сімей загиблих захисників», - йдеться у заяві.

