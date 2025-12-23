Кто имеет право на оплату больничного — разъяснение

100% оплату больничных имеют лица со страховым стажем более 8 лет.

Фото: dtkt.ua

Право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной утратой трудоспособности имеют застрахованные лица — граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающие в Украине. Об этом напомнило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Застрахованное лицо — это физическое лицо, которое в соответствии с законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивает (уплачивало) и/или за которое уплачивается или уплачивался единый взнос (лица, работающие на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования).

«100% оплату больничных имеют лица со страховым стажем более 8 лет. Также независимо от стажа право на 100% выплату имеют определенные льготные категории, в частности: граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (1–3 категории), ветераны войны и члены семей погибших защитников», — говорится в заявлении.

