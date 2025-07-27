В Україні святкують День медика та День працівника торгівлі — що ще відзначають 27 липня

У неділю, 27 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.
Зокрема, в Україні відзначають День медичного працівника та День працівників торгівлі.
День медичного працівника
Це професійне свято було започатковане 1994 року, але раніше його святкували у третю неділю червня. 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення дати святкування на 27 липня. Цей день є чудовою нагодою висловити вдячність усім працівникам сфери охорони здоров’я за їхню важливу та самовіддану працю. Медики відіграють ключову роль у забезпеченні здоров’я та добробуту суспільства, рятуючи життя та надаючи необхідну медичну допомогу.
День працівників торгівлі
Відзначається щорічно в останню неділю липня відповідно до Указу Президента України від 05.06.1995 р. № 427/95.
Українці здавна поважають працю людей, які займаються торговельною діяльністю. Для їхнього професійного вшанування в Україні встановлено спеціальне свято — День працівників торгівлі, який щороку відзначають в останню неділю липня.
У світі відзначають День ходіння на ходулях, День трансатлантичного зв’язку, День народження гамбургера, День вшанування волинки, Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку.
Яке сьогодні церковне свято
27 липня в українській православній церкві відзначають День святого великомученика й цілителя Пантелеймона. Святий Пантелеймон у християнстві вважається покровителем воїнів і лікарів.
Календар важливих подій за 27 липня
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