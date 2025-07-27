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В Україні святкують День медика та День працівника торгівлі — що ще відзначають 27 липня

08:32, 27 липня 2025
Щорічно 27 липня Україна відзначає професійне свято – День медичного працівника.
В Україні святкують День медика та День працівника торгівлі — що ще відзначають 27 липня
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У неділю, 27 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Зокрема, в Україні відзначають День медичного працівника та День працівників торгівлі.

День медичного працівника

Це професійне свято було започатковане 1994 року, але раніше його святкували у третю неділю червня. 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення дати святкування на 27 липня. Цей день є чудовою нагодою висловити вдячність усім працівникам сфери охорони здоров’я за їхню важливу та самовіддану працю. Медики відіграють ключову роль у забезпеченні здоров’я та добробуту суспільства, рятуючи життя та надаючи необхідну медичну допомогу.

День працівників торгівлі

Відзначається щорічно в останню неділю липня відповідно до Указу Президента України від 05.06.1995 р. № 427/95.

Українці здавна поважають працю людей, які займаються торговельною діяльністю. Для їхнього професійного вшанування в Україні встановлено спеціальне свято — День працівників торгівлі, який щороку відзначають в останню неділю липня.

У світі відзначають День ходіння на ходулях, День трансатлантичного зв’язку, День народження гамбургера, День вшанування волинки, Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку.

Яке сьогодні церковне свято

27 липня в українській православній церкві відзначають День святого великомученика й цілителя Пантелеймона. Святий Пантелеймон у християнстві вважається покровителем воїнів і лікарів.

Календар важливих подій за 27 липня

  • 1900 - Американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продає перший гамбургер;
  • 1921 - Фредерік Грант Бантінг виступив із доповіддю про отримання інсуліну;
  • 1936 - створюють Інститут історії України;
  • 1974 - Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з вотерґейтським скандалом;
  • 1991 - У Києві створюють Спілку офіцерів України;
  • 2002 - "Скнилівська трагедія" (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнає катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу;
  • 2006 - Приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента скликають Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою президента України;
  • 2006 - Intel представляє перший процесор лінійки Core 2;
  • 2012 - Відкриття XXX Літніх Олімпійських ігор у Лондоні.

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