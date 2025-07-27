В Украине празднуют День медика и День работника торговли — что еще отмечают 27 июля

В воскресенье, 27 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.
В частности, в Украине празднуют День медицинского работника и День работников торговли.
День медицинского работника
Этот профессиональный праздник был учрежден в 1994 году, но ранее его отмечали в третье воскресенье июня. В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе даты празднования на 27 июля. Этот день — прекрасный повод выразить благодарность всем работникам сферы здравоохранения за их важный и самоотверженный труд. Медики играют ключевую роль в обеспечении здоровья и благополучия общества, спасая жизни и оказывая необходимую медицинскую помощь.
День работников торговли
Отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля в соответствии с Указом Президента Украины от 5.06.1995 № 427/95.
Украинцы издавна уважают труд людей, занятых в торговле. Для их профессионального чествования в Украине учрежден специальный праздник — День работников торговли, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
В мире сегодня празднуют День хождения на ходулях, День трансатлантической связи, День рождения гамбургера, День почитания волынки, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей.
Какой сегодня церковный праздник
27 июля в украинской православной церкви отмечают День святого великомученика и целителя Пантелеймона. Святой Пантелеймон в христианстве считается покровителем воинов и врачей.
Календарь важных событий за 27 июля
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