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В Украине празднуют День медика и День работника торговли — что еще отмечают 27 июля

08:32, 27 июля 2025
Ежегодно 27 июля Украина отмечает профессиональный праздник – День медицинского работника.
В Украине празднуют День медика и День работника торговли — что еще отмечают 27 июля
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В воскресенье, 27 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В частности, в Украине празднуют День медицинского работника и День работников торговли.

День медицинского работника

Этот профессиональный праздник был учрежден в 1994 году, но ранее его отмечали в третье воскресенье июня. В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе даты празднования на 27 июля. Этот день — прекрасный повод выразить благодарность всем работникам сферы здравоохранения за их важный и самоотверженный труд. Медики играют ключевую роль в обеспечении здоровья и благополучия общества, спасая жизни и оказывая необходимую медицинскую помощь.

День работников торговли

Отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля в соответствии с Указом Президента Украины от 5.06.1995 № 427/95.

Украинцы издавна уважают труд людей, занятых в торговле. Для их профессионального чествования в Украине учрежден специальный праздник — День работников торговли, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.

В мире сегодня празднуют День хождения на ходулях, День трансатлантической связи, День рождения гамбургера, День почитания волынки, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей.

Какой сегодня церковный праздник

27 июля в украинской православной церкви отмечают День святого великомученика и целителя Пантелеймона. Святой Пантелеймон в христианстве считается покровителем воинов и врачей.

Календарь важных событий за 27 июля

  • 1900 — Американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продает первый гамбургер;
  • 1921 — Фредерик Грант Бантинг выступает с докладом о получении инсулина;
  • 1936 — создается Институт истории Украины;
  • 1974 — Президент США Ричард Никсон обвинен в препятствовании правосудию после отказа передать записи, связанные с Уотергейтским скандалом;
  • 1991 — В Киеве создается Союз офицеров Украины;
  • 2002 — «Скниловская трагедия» (во время авиашоу на Скниловском аэродроме во Львове разбивается самолет Су-27, погибли 77 и более 400 человек получили ранения) — крупнейшая катастрофа в истории авиашоу;
  • 2006 — Примерно в 16:00 в Секретариате Президента Украины созывается Всеукраинский круглый стол по инициативе президента;
  • 2006 — Intel представляет первый процессор линейки Core 2;
  • 2012 — Открытие XXX Летних Олимпийских игр в Лондоне.

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