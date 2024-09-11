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Президент Литвы и премьер Латвии прибыли в Киев

10:28, 11 сентября 2024
Лидеры Литвы и Латвии прибыли в Украину на встречу с Владимиром Зеленским.
Президент Литвы и премьер Латвии прибыли в Киев
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В Украину прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Латвии Эвика Силина. Визит направлен на демонстрацию солидарности с украинским народом в это непростое время.

Президент Литвы поделился сообщением в социальной сети X и рассказал, что встретится с «дорогим другом» Президентом Украины Владимиром Зеленским. А также подчеркнул важность продолжения поддержки Украины.

«Предоставление военной и экономической поддержки Украине является критически важным для обороны ее суверенитета и территориальной целостности», - заявил Науседа, подчеркивая роль Литвы в поддержке Украины на международной арене.

Премьер Латвии Эвика Силина также выразила свою непоколебимую поддержку. «Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом до его победы, и всегда будет поддерживать Украину на пути к Европейскому Союзу и НАТО! Слава Украине!», - написала Силина в своем утреннем сообщении из Киева.

Ожидается, что во время встреч с президентом Владимиром Зеленским стороны обсудят дальнейшие шаги сотрудничества, в частности в контексте военной и экономической помощи Украине.

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