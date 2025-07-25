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Працівники апаратів судів та помічники суддів розповіли про неофіційні доплати від суддів – опитування

08:30, 25 липня 2025
Схоже, що до таких надзвичайних заходів вдаються далеко не всі судді місцевих та апеляційних судів.
Працівники апаратів судів та помічники суддів розповіли про неофіційні доплати від суддів – опитування
Джерело фото — Закарпатський апеляційний суд
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Працівники апаратів судів та помічники суддів повідомили про отримання неофіційних доплат до своєї заробітної плати від суддів, з якими вони працюють.

Про це зазначено у звіті про результати опитування працівників апаратів судів та помічників суддів першої та апеляційної інстанції, яке протягом лютого-червня 2025 року здійснила громадська організація «Лабораторія законодавчих ініціатив».

Публічна презентація звіту відбулася 21 липня у Верховному Суді. Всього в опитуванні взяли участь 1041 працівник апарату суду та помічник судді.

Мета зазначених неофіційних доплат полягає у бажанні суддів зберегти на посадах досвідчених працівників, зокрема секретарів судового засідання та помічників суддів, які наразі отримують невисоку заробітну плату.

За підсумками опитування, 795 працівників апаратів судів та помічників суддів повідомили, що їм невідомі факти отримання додаткових доплат від суддів або голів судів.

При цьому 119 співробітників апаратів судів та помічників суддів чомусь повідомили про своє небажання відповідати на вказане запитання.

А ще 88 працівників апаратів судів та помічників суддів зазначили, що час від часу отримують відповідні доплати.

Ще 27 працівників апаратів та помічників суддів повідомили про регулярне отримання доплат від суддів.

А дві особи зазначили про отримання доплат від суддів за виконання складних або термінових завдань.

Нагадаємо, що відповідно до результатів вказаного опитування, сотні працівників апаратів судів та помічників суддів повідомили про те, що їм доводиться за власні гроші забезпечувати роботу судів та навіть робити ремонти у приміщеннях.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Працівники апаратів судів та помічники суддів розповіли про неофіційні доплати від суддів – опитування

Схоже, що до таких надзвичайних заходів вдаються далеко не всі судді місцевих та апеляційних судів.

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