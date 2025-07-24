Добір на посаду судді місцевого суду — оприлюднили кодовані результати тестування з історії української державності за 24 липня

ВККС завершила тестування з історії української державності.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що з 15 до 24 липня стосовно 8 432 учасників проводилося тестування знань з історії української державності як перший етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

Мінімально допустимий бал тестування – 26 балів.

Максимальний бал тестування – 40 балів.

Встановлено кодовані результати тестування за 24.07.2025 стосовно 418 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 9 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 409 осіб:

від 26 до 30 балів – 15 осіб;

від 31 до 35 балів – 44 осіб;

від 36 до 40 балів – 350 особи.

До другого етапу кваліфікаційного іспиту (тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду) допускатимуться за рейтингом не більше 7 200 осіб, які набрали не менше 26 балів.

За результатами тестування знань з історії української державності 7939 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 131 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 7807 осіб:

від 26 до 30 балів – 239 осіб;

від 31 до 35 балів – 778 осіб;

від 36 до 40 балів – 6790 особи.

3) відмова від складання кваліфікаційного іспиту – 1.

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