Добор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 24 июля

ВККС завершила тестирование по истории украинской государственности.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 15 по 24 июля в отношении 8 432 участников проводилось тестирование знаний по истории украинской государственности как первый этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Минимально допустимый балл тестирования — 26 баллов.

Максимальный балл тестирования — 40 баллов.

Установлены кодированные результаты тестирования за 24.07.2025 в отношении 418 лиц:

не набрали минимально допустимого балла тестирования — 9 лиц; набрали минимально допустимый балл — 409 лиц:

от 26 до 30 баллов — 15 лиц;

от 31 до 35 баллов — 44 лица;

от 36 до 40 баллов — 350 лиц.

Ко второму этапу квалификационного экзамена (тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда) будут допущены по рейтингу не более 7 200 лиц, набравших не менее 26 баллов.

По результатам тестирования знаний по истории украинской государственности 7 939 лиц:

не набрали минимально допустимого балла тестирования — 131 лицо; набрали минимально допустимый балл — 7 807 лиц:

от 26 до 30 баллов — 239 лиц;

от 31 до 35 баллов — 778 лиц;

от 36 до 40 баллов — 6 790 лиц.

отказ от сдачи квалификационного экзамена — 1.

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