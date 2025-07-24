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Может ли работник-бюджетник отказаться от ежегодного отпуска и получить вместо него денежную компенсацию — разъяснение

22:36, 24 июля 2025
Работник имеет право на денежную компенсацию только за часть ежегодного отпуска.
Может ли работник-бюджетник отказаться от ежегодного отпуска и получить вместо него денежную компенсацию — разъяснение
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Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли работник-бюджетник отказаться от ежегодного отпуска и получить вместо него денежную компенсацию.

Отмечается, что в соответствии со статьей 24 Закона Украины «Об отпусках» работник имеет право на денежную компенсацию только за часть ежегодного отпуска, превышающую 24 календарных дня, и только по собственному желанию.

Таким образом, полный отказ от ежегодного отпуска с его заменой на денежную компенсацию не допускается законодательством.

Для государственных служащих ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 30 календарных дней, поэтому при наличии письменного заявления работника может быть компенсировано не более 6 дней, при обязательном использовании не менее 24 дней отпуска.

В период действия военного положения, согласно статье 12 Закона Украины №2136-IX, работодатель может ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска 24 календарными днями, а остальные — перенести или предоставить без сохранения заработной платы.

Письма органов исполнительной власти, в том числе Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, носят исключительно информационный характер и не устанавливают правовых норм.

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Гоструда

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