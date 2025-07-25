Работники аппаратов судов и помощники судей рассказали о неофициальных доплатах от судей – опрос

Похоже, что к таким чрезвычайным мерам прибегают далеко не все судьи местных и апелляционных судов.

Источник фото — Закарпатский апелляционный суд

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Сотрудники аппаратов судов и помощники судей сообщили о получении неофициальных доплат к своей заработной плате от судей, с которыми они работают.

Об этом говорится в отчете о результатах опроса работников аппаратов судов и помощников судей первой и апелляционной инстанции, который в течение февраля-июня 2025 года осуществила общественная организация «Лаборатория законодательных инициатив».

Публичная презентация отчета состоялась 21 июля в Верховном Суде. Всего в опросе приняли участие 1041 сотрудник аппарата суда и помощник судьи.

Цель указанных неофициальных доплат состоит в желании судей сохранить на должностях опытных сотрудников, в частности секретарей судебного заседания и помощников судей, которые сейчас получают невысокую заработную плату.

По итогам опроса 795 работников аппаратов судов и помощников судей сообщили, что им неизвестны факты получения дополнительных доплат от судей или председателей судов.

При этом 119 сотрудников аппаратов судов и помощников судей почему-то сообщили о своем нежелании отвечать на указанный вопрос.

А еще 88 работников аппаратов судов и помощников судей отметили, что время от времени они получают соответствующие доплаты.

Еще 27 работников аппаратов и помощников судей сообщили о регулярном получении доплат от судей.

А два человека указали, что имеют доплаты от судей за выполнение сложных или срочных заданий.

Напомним, что согласно результатам указанного опроса, сотни работников аппаратов судов и помощников судей сообщили о том, что им приходится за собственные деньги обеспечивать работу судов и даже делать ремонты в помещениях.

Автор: Вячеслав Хрипун

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