Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Работники аппаратов судов и помощники судей рассказали о неофициальных доплатах от судей – опрос

08:30, 25 июля 2025
Похоже, что к таким чрезвычайным мерам прибегают далеко не все судьи местных и апелляционных судов.
Работники аппаратов судов и помощники судей рассказали о неофициальных доплатах от судей – опрос
Источник фото — Закарпатский апелляционный суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники аппаратов судов и помощники судей сообщили о получении неофициальных доплат к своей заработной плате от судей, с которыми они работают.

Об этом говорится в отчете о результатах опроса работников аппаратов судов и помощников судей первой и апелляционной инстанции, который в течение февраля-июня 2025 года осуществила общественная организация «Лаборатория законодательных инициатив».

Публичная презентация отчета состоялась 21 июля в Верховном Суде. Всего в опросе приняли участие 1041 сотрудник аппарата суда и помощник судьи.

Цель указанных неофициальных доплат состоит в желании судей сохранить на должностях опытных сотрудников, в частности секретарей судебного заседания и помощников судей, которые сейчас получают невысокую заработную плату.

По итогам опроса 795 работников аппаратов судов и помощников судей сообщили, что им неизвестны факты получения дополнительных доплат от судей или председателей судов.

При этом 119 сотрудников аппаратов судов и помощников судей почему-то сообщили о своем нежелании отвечать на указанный вопрос.

А еще 88 работников аппаратов судов и помощников судей отметили, что время от времени они получают соответствующие доплаты.

Еще 27 работников аппаратов и помощников судей сообщили о регулярном получении доплат от судей.

А два человека указали, что имеют доплаты от судей за выполнение сложных или срочных заданий.

Напомним, что согласно результатам указанного опроса, сотни работников аппаратов судов и помощников судей сообщили о том, что им приходится за собственные деньги обеспечивать работу судов и даже делать ремонты в помещениях.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работники аппаратов судов и помощники судей рассказали о неофициальных доплатах от судей – опрос

Похоже, что к таким чрезвычайным мерам прибегают далеко не все судьи местных и апелляционных судов.

«Мы и так проходим полиграф» – в НАБУ прокомментировали нормы президентского законопроекта относительно детектора лжи

«Сотрудники НАБУ проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений – это не новация, а инструмент внутренней добросовестности»: в НАБУ прокомментировали предложенные Президентом изменения.

Законопроект Президента о гарантиях для НАБУ и САП – какие изменения, внесенные законопроектом 12414, останутся в УПК и законе о прокуратуре

Законопроект Владимира Зеленского 13533 отменяет значительную часть изменений, внесенных законопроектом 12414, однако некоторые нормы в УПК и законе о прокуратуре останутся.

Судья, который не уволен с должности в порядке, определенном законом, и не лишен судейского статуса решением Высшего совета правосудия, продолжает пользоваться гарантиями судейской независимости – РСУ поддержала Богдана Львова

Высшему совету правосудия предложено обратить внимание на то, что судья, который не был освобожден от должности в порядке, определенном законом, и не был лишен статуса судьи решением ВСП, продолжает пользоваться гарантиями судейской неприкосновенности, в частности, запретом на содержание под стражей без согласия Совета правосудия.

Законопроект Президента об усилении полномочий НАБУ и САП рассмотрят на ближайшем пленарном заседании — Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект Владимира Зеленского об усилении НАБУ и САП будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва