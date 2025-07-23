У Стамбулі розпочався третій раунд переговорів між Україною та РФ, відео

У Стамбулі стартували переговори між Україною та РФ за участі делегацій обох країн і за посередництва Туреччини.

Фото: Олена Чернякова, «Ми-Україна»

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У Стамбулі розпочався тертій раунд переговорів між Україною та РФ.

Зустріч, як і під час першого раунду, 16 травня, та другого раунду, 2 червня, проходить у палаці Чираган за координації турецької сторони.

Як повідомляють ЗМІ, була коротка підготовча зустріч з приймаючою стороною, у якій взяли участь голова української делегації Рустем Умєров, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і очільник делегації РФ Володимир Мединський.

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