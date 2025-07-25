Тестування на знання історії української державності успішно склали 7 239 кандидатів та суддів

Наступний етап – тестування на знання норм права, розпочнеться з 5 серпня.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 25 липня 2025 року затвердила результати тестування на знання історії української державності, яке кандидати на посади суддів з числа учасників добору на 1800 посад суддів та судді, які бажають перевестися в інші суди, виконували з 15 по 24 липня.

Згідно з оголошеними Комісією результатами, до наступного етапу кваліфікаційного іспиту – тестування на знання норм права та зі спеціалізації суду допущені 7 239 кандидатів на посади суддів та діючих суддів.

Всього на тестування з історії української державності з’явилося 7 939 кандидатів та суддів.

Не з’явилося – 493 особи.

Мінімально допустимий бал за тестування складав 26 балів, а максимально допустимий – 40 балів.

Відповідно до умов добору, до наступного етапу іспиту – тестування знань у сфері права, допускалося лише 7 200 осіб, які набрали не менше 26 балів.

Відтак, хоча кількість кандидатів за тестування, які взагалі не набрали мінімальний бал є відносно невеликою – всього 131 кандидат, однак з урахуванням вимоги про 7 200 кандидатів, які могли бути допущені до наступного етапу, у підсумку допуск до тестування отримали 7 239 кандидатів та суддів.

Прохідний бал при цьому склав 34 бали.

Етап тестування знань у сфері права та зі спеціалізації суду відбуватиметься з 5 по 26 серпня.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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