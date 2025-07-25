Українські дрони — на експорт до США: Зеленський анонсував контракти на $30 млрд

Зеленський доручив підготувати контракти на 10–30 млрд доларів.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати домовилися закуповувати українські дрони. Він поставив завдання секретарю Ради національної безпеки і оборони Рустему Умєрову, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та раднику президента зі стратегічних питань Олександру Камишіну підготувати контракти на суму від 10 до 30 мільярдів доларів. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

«Далі – з Америкою, з Президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів», — зазначив Зеленський.

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