Украинские дроны — на экспорт в США: Зеленский анонсировал контракты на $30 млрд

Зеленский поручил подготовить контракты на 10–30 млрд долларов.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты договорились закупать украинские дроны. Он поставил задачу секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустэму Умерову, премьер-министру Денису Шмыгалю и советнику президента по стратегическим вопросам Александру Камышину подготовить контракты на сумму от 10 до 30 миллиардов долларов. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

«Далее – с Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов», — отметил Зеленский.

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