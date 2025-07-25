Европейские регуляторы одобрили инъекцию против ВИЧ со 100% эффективностью

Новые лекарства для профилактики ВИЧ выходят на европейский рынок.

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало одобрить инъекцию ленакапавир, которая применяется два раза в год для профилактики ВИЧ. Препарат, разработанный фармацевтической компанией Gilead Sciences, считается одним из крупнейших медицинских прорывов 2024 года, предлагая альтернативу ежедневным таблеткам. Ожидается, что Европейская комиссия официально одобрит его до конца этого года. Об этом пишет Euronews.

Ленакапавир, который в ЕС будет продаваться под названием Yeytuo, показал 100% эффективность в предотвращении ВИЧ-инфекции во время клинических исследований. Это форма доконтактной профилактики (ДКП), которая блокирует репликацию и распространение вируса в организме, снижая риск заражения для взрослых и подростков.

Консультативный комитет EMA выдал положительное заключение по препарату, что открывает путь к его утверждению Европейской комиссией в ближайшие месяцы. «Эта веха отражает наше обязательство переосмыслить профилактику ВИЧ в Европе и мире», — заявил главный врач Gilead Sciences Дитмар Бергер. По его словам, ленакапавир может стать ключевым инструментом для общественного здоровья, особенно для людей с ограниченным доступом к медицинским услугам.

Несмотря на прогресс в борьбе с ВИЧ, количество новых случаев в Европе растет. В 2023 году в Европейском Союзе, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии зафиксировано более 24 700 новых случаев ВИЧ, что на 11,8% больше, чем в 2022 году.

Препарат уже получил одобрение Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) в прошлом месяце. Gilead также согласилась поставлять генерические версии ленакапавира в 120 стран с низким уровнем дохода и высоким уровнем ВИЧ-инфекции. Однако доступность препарата остается под вопросом из-за сокращения финансирования глобальных программ здравоохранения Соединенными Штатами, которые традиционно были основным донором в этой сфере.

EMA и Европейская комиссия пока не прокомментировали это решение.

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