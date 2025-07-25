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Кабмин обновил правила профессионального обучения госслужащих

12:35, 25 июля 2025
Новые нормы позволяют засчитывать магистратуру как повышение квалификации и избегать повторных программ после перевода.
Кабмин обновил правила профессионального обучения госслужащих
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Кабинет Министров Украины постановлением № 883 от 15 июля 2025 года внес изменения в Положение о системе профессионального обучения государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС).

Изменения направлены на предотвращение формального планирования обучения, необходимого для выполнения нормативных требований — в частности, в условиях структурных изменений в госорганах, — а также позволяют взаимозачитывать отдельные виды обучения.

Отныне, если государственный служащий выполнил индивидуальную программу (в том числе обязательную программу повышения квалификации), и после этого его перевели или назначили на другую должность, повторное прохождение такой программы не требуется — при условии, что не изменилась категория и семейство должности. В новой индивидуальной программе в таком случае достаточно предусмотреть только самообразование, хотя при необходимости могут быть включены и другие виды обучения.

Получение степени магистра по соответствующей специальности (например, «Публичное управление и администрирование») может быть зачтено как прохождение сертификатной программы повышения квалификации. Однако это не касается лиц, которые впервые назначены или избраны на должность в государственной службе или органах местного самоуправления.

Кроме того, провайдеры обучения обязаны публиковать не только программы повышения квалификации, но и графики их проведения на Портале управления знаниями. А в сертификатах о прохождении обучения будет указываться дата и номер акта субъекта, который утвердил соответствующую программу. Это позволит сократить временные затраты HR-служб на проверку необходимой информации.

Постановление № 883 вступит в силу после его официального опубликования. НАГС также анонсировало подготовку изменений к собственным приказам для детализации вышеуказанных нововведений.

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госслужащие Кабинет Министров Украины НАДС

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