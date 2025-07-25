Кабмін оновив правила професійного навчання держслужбовців

Нові норми дозволяють зараховувати магістратуру як підвищення кваліфікації та уникати повторних програм після переведення.

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Кабінет Міністрів України постановою № 883 від 15 липня 2025 року вніс зміни до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Про це повідомляє Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

Зміни мають на меті запобігти формальному плануванню навчання, необхідного для виконання нормативних вимог — зокрема в умовах структурних змін у держорганах, — а також дозволяють взаємозараховувати окремі види навчання.

Відтепер, якщо державний службовець виконав індивідуальну програму (в тому числі обов’язкову програму підвищення кваліфікації), і після цього його перевели або призначили на іншу посаду, повторне проходження такої програми не вимагається — за умови, що не змінилися категорія та сім’я посади. У новій індивідуальній програмі в такому випадку достатньо передбачити лише самоосвіту, хоча за потреби можуть бути включені й інші види навчання.

Здобуття ступеня магістра за відповідною спеціальністю (наприклад, «Публічне управління та адміністрування») може бути зараховано як проходження сертифікатної програми підвищення кваліфікації. Однак це не стосується осіб, які вперше призначені або обрані на посаду в держслужбі чи органах місцевого самоврядування.

Окрім того, провайдери навчання зобов’язані публікувати не лише програми підвищення кваліфікації, а й графіки їхнього проведення на Порталі управління знаннями. А у сертифікатах про навчання зазначатимуть дату і номер акта суб'єкта, який погодив відповідну програму. Це дозволить скоротити витрати часу на перевірку інформації з боку HR-служб.

Постанова № 883 набуде чинності після її офіційного оприлюднення. НАДС анонсувало також підготовку змін до власних наказів для деталізації нововведень.

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