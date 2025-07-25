Руслан Стефанчук повідомив, що засідання Верховної Ради, на якому планують скасувати норми закону 12414, призначене на 31 липня

Законопроект Президента Зеленського 13533 планується прийняти відразу в цілому.

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Засідання Верховної Ради щодо скасування норм законопроекту 12414 щодо статусу НАБУ і САП призначено на 31 липня. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

На ньому буде розглянуто невідкладний законопроект 13533 Президента Володимира Зеленського щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Під час розгляду цього законопроекту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Крім цього, парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи», зазначив Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» проаналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту Володимира Зеленського 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Втім, як проаналізувало наше видання, законопроект потребуватиме техніко-юридичного доопрацювання.

До прикладу, незрозуміло, чи залишається внесена до п. 2 ч. 2 ст. 36 КПК законопроектом 12414 зміна, що після отримання доступу до матеріалів досудового розслідування Генпрокурор чи в. о. має право доручити іншому прокурору здійснити перевірку додержання законів під час проведення досудового розслідування.

Порівняльна таблиця та текст законопроекту у сканованій копії містять у цьому аспекті розходження. У порівняльній таблиці ця частина норми залишається, у тексті законопроекту – виключена.

Також у законопроекті замість терміну «воєнний стан» вжито «військовий стан»: «Кабміну та НАБУ доручено протягом одного місяця внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони, на час дії військового стану, виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень».

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Президентський законопроект про НАБУ і САП залишає можливість спрощеного порядку набору людей до прокуратури з числа екс-правоохоронців

Також законопроект Президента 13533 про НАБУ і САП доручає Кабміну і НАБУ внести зміни щодо заборони виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень, однак відповідно до рішення РНБО у 2023 році посадовцям вже заборонили виїзд за кордон – крім службових відряджень та лікування.

Автор: Наталя Мамченко

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