Невелика іспанська пекарня відстояла в суді право на марку «Impossible» у боротьбі з американським гігантом

Суд дозволив іспанській пекарні використовувати бренд Impossible Bakers, визнавши, що він не створює плутанини з відомою маркою Impossible Foods, яка ще навіть не вийшла на європейський ринок.

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Невелика іспанська пекарня Impossible Bakers здобула перемогу над американським гігантом рослинного м’яса Impossible Foods у спорі за право на використання слова «Impossible» у торговельній марці. Вирішальне рішення ухвалив Генеральний суд ЄС, визнавши, що пекарня має право зареєструвати свій бренд, оскільки він достатньо відрізняється від марки американської компанії. Про це повідомляє Courthouse News.

Розгляд, що тривав чотири роки, завершився 24 липня перемогою іспанської сторони. Суд постановив, що логотип пекарні з літаючим слоном, стилізований шрифт і акцент на слові «Bakers» чітко відрізняють бренд від мінімалістичного стилю Impossible Foods — навіть попри те, що обидві компанії працюють у харчовій сфері.

«Візуальна схожість між знаками є незначною», — зазначено в рішенні суду, де також підкреслено, що продукти харчування зазвичай купують візуально, тому ризик сплутати бренди мінімальний.

Компанія Impossible Foods подала скаргу на реєстрацію знаку Impossible Bakers ще у 2020 році. Спершу її відхилило Європейське відомство інтелектуальної власності у грудні 2023 року. Після цього американська компанія звернулась до Генерального суду ЄС у лютому 2024 року з вимогою скасувати це рішення відповідно до регламенту про торговельні марки ЄС.

Однак суд став на бік пекарні з Барселони. У рішенні зазначено, що слово «Impossible» має низьку рівень розпізнаваності саме по собі й сприймається радше як рекламне чи емоційне, ніж як унікальна частина бренду. Ключовим елементом іспанської марки суд визнав саме слово «Bakers», яке виділено більшим шрифтом і несе більшу вагу в загальному сприйнятті.

Це рідкісна поразка для Impossible Foods, яка відома своєю активною судовою стратегією. Так, у 2020 році компанія виграла справу проти Nestlé у Нідерландах, змусивши її перейменувати «Incredible Burger» на «Sensational Burger».

Примітно, що продукти Impossible Foods ще не доступні на європейському ринку. Компанія й досі очікує на остаточне схвалення від Єврокомісії для свого ключового інгредієнта — соєвого леггемоглобіну, отриманого з генетично модифікованих дріжджів. У листопаді 2024 року Європейське агентство з безпеки харчових продуктів вже надало позитивну оцінку безпеці інгредієнта, але фінальний дозвіл ще не видано.

Наразі продукція Impossible Foods представлена у США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Сінгапурі, ОАЕ, Гонконгу та Макао.

Impossible Foods тепер зобов’язана компенсувати судові витрати як власні, так і іспанської пекарні. Апеляцію ще не оголошено, але наразі рішення відкриває пекарні шлях до офіційного захисту бренду «Impossible Bakers» у всіх країнах ЄС.