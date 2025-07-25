Небольшая испанская пекарня отстояла в суде право на марку «Impossible» в борьбе с американским гигантом

Суд разрешил испанской пекарне использовать бренд Impossible Bakers, признав, что он не создает путаницы с известной маркой Impossible Foods, еще не вышедшей на европейский рынок.

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Небольшая испанская пекарня Impossible Bakers одержала победу над американским гигантом растительного мяса Impossible Foods в споре за право использования слова «Impossible» в товарном знаке. Решающее постановление вынес Генеральный суд ЕС, признав, что пекарня имеет право зарегистрировать свой бренд, поскольку он достаточно отличается от марки американской компании. Об этом сообщает Courthouse News.

Разбирательство, длившееся четыре года, завершилось 24 июля победой испанской стороны. Суд постановил, что логотип пекарни с летающим слоном, стилизованный шрифт и акцент на слове «Bakers» четко отличают бренд от минималистичного стиля Impossible Foods — даже несмотря на то, что обе компании работают в сфере питания.

«Визуальное сходство между знаками минимально», — указано в решении суда, где также подчеркивается, что продукты питания чаще всего покупают, ориентируясь на визуальные образы, а значит риск путаницы между брендами низкий.

Компания Impossible Foods подала жалобу на регистрацию знака Impossible Bakers еще в 2020 году. Изначально ее отклонило Европейское ведомство интеллектуальной собственности в декабре 2023 года. После этого американская компания обратилась в Генеральный суд ЕС в феврале 2024 года с требованием отменить это решение в соответствии с регламентом о товарных знаках ЕС.

Однако суд встал на сторону барселонской пекарни. В решении указано, что само по себе слово «Impossible» обладает низкой степенью различимости и воспринимается скорее как рекламное или эмоциональное, а не как уникальный элемент бренда. Ключевым компонентом испанской марки суд признал слово «Bakers», выделенное крупным шрифтом и играющее главную роль в восприятии.

Это редкое поражение для Impossible Foods, известной своей агрессивной судебной стратегией. Так, в 2020 году компания выиграла дело против Nestlé в Нидерландах, заставив ее переименовать Incredible Burger в Sensational Burger.

Примечательно, что продукция Impossible Foods до сих пор недоступна на европейском рынке. Компания продолжает ожидать окончательного одобрения Еврокомиссии для своего ключевого ингредиента — соевого леггемоглобина, полученного с использованием генетически модифицированных дрожжей. В ноябре 2024 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов дало положительное заключение по безопасности ингредиента, однако окончательное разрешение все еще не выдано.

На данный момент продукция Impossible Foods представлена в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, ОАЭ, Гонконге и Макао.

Теперь Impossible Foods обязана возместить судебные издержки — как свои собственные, так и расходы испанской пекарни. Апелляция пока не заявлена, но на данный момент решение суда открывает пекарне путь к официальной защите бренда Impossible Bakers на территории всех стран ЕС.

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