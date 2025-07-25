Суд ООН приравнял бездействие в отношении климата к международному преступлению

Международный Суд ООН: халатность государств в отношении климата может стоить им международной репутации и миллиардов в исках.

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Международный Суд ООН вынес консультативное заключение, в котором подчеркнул, что государства обязаны защищать людей от «неотложной и экзистенциальной» угрозы изменения климата. Как сообщает New York Times, это решение стало знаковым моментом для глобального экологического движения и стран, наиболее уязвимых к последствиям климатических изменений.

Это первый случай, когда Международный Суд ООН, высший судебный орган Организации Объединенных Наций, высказал официальную позицию по изменению климата. В единодушном заключении суд отметил, что невыполнение странами мер по защите климатической системы может быть квалифицировано как «международно противоправное деяние». Суд также определил защиту окружающей среды «предпосылкой» для обеспечения прав человека и указал, что государственная поддержка добычи ископаемого топлива может нарушать эти принципы.

«Окружающая среда является основой человеческой жизни, от которой зависит здоровье и благополучие как нынешнего, так и будущих поколений», — заявил председатель суда, судья Ивасава Юдзи.

Хотя консультативные заключения Международного Суда ООН не имеют механизмов принудительного исполнения, они могут существенно повлиять на судебные процессы в национальных судах по всему миру, а также на международные переговоры по климатической политике и финансированию. Запрос на это заключение поступил от Генеральной Ассамблеи ООН после многолетней кампании, инициированной студентами-юристами из Вануату и других тихоокеанских островов. В декабре 2022 года состоялись двухнедельные слушания, в ходе которых более 100 стран, организаций и экспертов высказали свои позиции, надеясь повлиять на решение суда.

Судьи, работающие в Гааге и известные как Всемирный суд, рассматривали два ключевых вопроса: какие обязательства имеют государства по международному праву и договорам для защиты климатической системы от выбросов парниковых газов, и какие правовые последствия наступают в случае нанесения значительного ущерба из-за их действий или бездействия.

Крупные производители ископаемого топлива, в частности США и Саудовская Аравия, утверждали во время слушаний, что Парижское соглашение 2015 года, по которому страны договорились сокращать выбросы парниковых газов, является достаточным для борьбы с изменением климата. Позиция США была представлена в конце администрации Байдена, после чего президент Дональд Трамп вывел страну из Парижского соглашения и отменил ряд регулирований по ограничению выбросов парниковых газов.

Другие страны настаивали на необходимости дополнительных мер, аргументируя это тем, что Парижское соглашение не имеет механизмов принудительного исполнения и не способно остановить быстрое глобальное потепление, которое приводит к повышению температур, уровня океанов и все более сильным штормам. Особенно активно свою позицию выражали низко расположенные острова Тихого океана и Карибского бассейна, уязвимые к наводнениям, штормам и затоплениям.

Представитель Вануату по вопросам климата Ральф Регенвану во время декабрьских слушаний заявил, что его страна находится «на передовой кризиса, который мы не создавали». Он призвал суд признать незаконными действия, которые уже нанесли ущерб его народу, прекратить их и исправить последствия.

Судьи также провели закрытую встречу с учеными Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН, которые подтвердили, что выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива являются причиной глобального потепления.

Заключение суда превзошло ожидания многих экспертов. Суд постановил, что все государства обязаны ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, как это предусмотрено Парижским соглашением. Кроме того, суд оставил возможность для стран подавать иски друг против друга за ущерб от исторических выбросов, отметив, что «научно возможно определить вклад каждого государства в глобальные выбросы».

Некоторые формулировки суда поразили экспертов своей прямотой. Суд определил, что неспособность государства защитить климатическую систему, в частности из-за поддержки добычи, потребления или субсидирования ископаемого топлива, может считаться «неправомерными действиями», а правительства могут нести ответственность за ущерб, нанесенный корпорациями.

«Упоминание этих действий в таком контексте является чрезвычайно важным», — отметил Паям Ахаван, профессор международного права колледжа Масси Торонтского университета, который представлял тихоокеанские острова в суде.

Экологические организации приветствовали решение. «Этот вывод придает моральную и юридическую силу всем, кто борется за быстрый переход от ископаемого топлива», — заявила Жан Су, директор программы энергетической справедливости Центра биологического разнообразия.

Ральф Регенвану сообщил, что Вануату обратится к Генеральной Ассамблее ООН с предложением принять резолюцию для реализации этого заключения, подчеркнув, что «крупные загрязнители не могут действовать безнаказанно и использовать развивающиеся страны как зоны жертвоприношения для корпоративной жадности».

Суд отметил, что декабрьские слушания имели самый высокий уровень участия за всю его историю. За 80 лет существования Международный Суд ООН вынес 29 консультативных заключений, только четыре из которых были единогласными. Однако судьи столкнулись со сложными научными, политическими и экономическими аспектами климатического кризиса, о чем свидетельствуют более десятка отдельных мнений, некоторые из которых предлагали более глубоко рассматривать правовые последствия.

Ожидается, что это заключение будет способствовать новым судебным искам в отношении климатического ущерба. Недавно Межамериканский суд по правам человека в Коста-Рике постановил, что страны обязаны предотвращать климатический ущерб как вопрос прав человека. Исследование Исследовательского института Грантема в Лондоне показало рост количества климатических исков в высших судебных инстанциях, в частности в США, где активисты и прокуроры штатов требуют возмещения от нефтяных компаний или изменений в государственной политике.

В то же время в США растет количество исков от противников климатических инициатив, которые оспаривают стандарты энергоэффективности и ограничения инвестиций в ископаемое топливо, что является приоритетом для республиканских лидеров.

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