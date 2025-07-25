Экономия начинается со школьной парты – МОН меняет программы для учеников 4–11 классов

Министерство образования и науки Украины (МОН) с нового учебного года интегрирует тему энергоэффективности в учебные программы для учеников 4–11 классов. Цель – формирование у школьников навыков рационального использования ресурсов и энергосберегающего образа жизни. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.
По словам министра, интеграция темы энергоэффективности не создаст дополнительной нагрузки на учеников. Она будет включена в уже действующие учебные программы, такие как «Познаем природу», STEM, «Окружающая среда», «Технологии», «Естественные науки» и другие, путем их обновления для повышения актуальности.
«Мы стремимся интегрировать тему энергоэффективности в школьную программу максимально эффективно и без дополнительной нагрузки. Понимание этой темы необходимо для современного человека, особенно для граждан страны, которая страдает от вооруженной агрессии, часто направленной на повреждение энергосистемы», — подчеркнул Оксен Лисовой.
Для успешного внедрения инициативы в рамках проекта «Уроки энергоэффективности» МОН провело масштабную подготовительную работу:
Кроме того, МОН опубликовало бесплатные онлайн-курсы для учителей в рамках проекта «Уроки энергоэффективности», которые также доступны по ссылке. Для учеников 7 класса рекомендуется использовать материалы пособий для 5–6 и 8 классов.
Проект «Уроки энергоэффективности» является частью более широкой инициативы LEARN, направленной на внедрение темы зеленой энергетики в образование. Узнать больше об инициативе можно по соответствующей ссылке.
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