Экономия начинается со школьной парты – МОН меняет программы для учеников 4–11 классов

Готовят поколение энергосознательных: МОН обновляет школьные программы без лишней нагрузки.

Фото: Facebook / Оксен Лесной

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Министерство образования и науки Украины (МОН) с нового учебного года интегрирует тему энергоэффективности в учебные программы для учеников 4–11 классов. Цель – формирование у школьников навыков рационального использования ресурсов и энергосберегающего образа жизни. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По словам министра, интеграция темы энергоэффективности не создаст дополнительной нагрузки на учеников. Она будет включена в уже действующие учебные программы, такие как «Познаем природу», STEM, «Окружающая среда», «Технологии», «Естественные науки» и другие, путем их обновления для повышения актуальности.

«Мы стремимся интегрировать тему энергоэффективности в школьную программу максимально эффективно и без дополнительной нагрузки. Понимание этой темы необходимо для современного человека, особенно для граждан страны, которая страдает от вооруженной агрессии, часто направленной на повреждение энергосистемы», — подчеркнул Оксен Лисовой.

Для успешного внедрения инициативы в рамках проекта «Уроки энергоэффективности» МОН провело масштабную подготовительную работу:

Обучение педагогов. Более 2200 учителей уже прошли специализированное обучение, что стало первым этапом реализации проекта.

Разработка пособий. Созданы пособия для учеников 4, 5–6, 8–9 и 10–11 классов, которые помогут учителям проводить уроки интересно, содержательно и комфортно. Эти материалы содержат рекомендации по практическим занятиям и внеурочным активностям и уже доступны по ссылке. Пособия одобрены Украинским институтом развития образования (УИРО).

Кроме того, МОН опубликовало бесплатные онлайн-курсы для учителей в рамках проекта «Уроки энергоэффективности», которые также доступны по ссылке. Для учеников 7 класса рекомендуется использовать материалы пособий для 5–6 и 8 классов.

Проект «Уроки энергоэффективности» является частью более широкой инициативы LEARN, направленной на внедрение темы зеленой энергетики в образование. Узнать больше об инициативе можно по соответствующей ссылке.

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