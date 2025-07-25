Економія починається зі шкільної парти – МОН змінює програми для учнів 4–11 класів

Готують покоління енергоусвідомлених: МОН оновлює шкільні програми без зайвого навантаження.

Фото: Facebook / Оксен Лісовий

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Міністерство освіти і науки України (МОН) із нового навчального року інтегрує тему енергоефективності в навчальні програми для учнів 4–11 класів. Метою є формування у школярів навичок раціонального використання ресурсів та енергоощадного способу життя. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За словами міністра, інтеграція теми енергоефективності не створюватиме додаткового навантаження на учнів. Вона буде включена до вже чинних навчальних програм, таких як «Пізнаємо природу», STEM, «Довкілля», «Технології», «Природничі науки» та інших, шляхом їх оновлення для підвищення актуальності.

«Ми прагнемо інтегрувати тему енергоефективності в шкільну програму максимально ефективно і без додаткового навантаження. Розуміння цієї теми є необхідним для сучасної людини, особливо для громадян країни, яка потерпає від збройної агресії, що часто спрямована на пошкодження енергосистеми», — наголосив Оксен Лісовий.

Для успішного впровадження ініціативи в межах проекту «Уроки енергоефективності» МОН провело масштабну підготовчу роботу:

Навчання педагогів. Понад 2200 вчителів уже пройшли спеціалізоване навчання, що стало першим етапом реалізації проєкту.

Розробка посібників. Створено посібники для учнів 4, 5–6, 8–9 та 10–11 класів, які допоможуть учителям проводити уроки цікаво, змістовно та комфортно. Ці матеріали містять рекомендації щодо практичних занять і позаурочних активностей і вже доступні за посиланням. Посібники схвалені Українським інститутом розвитку освіти (УІРО).

Крім того, МОН опублікувало безплатні онлайн-курси для вчителів у межах проекту «Уроки енергоефективності», які також доступні за посиланням. Для учнів 7 класу рекомендовано використовувати матеріали посібників для 5–6 та 8 класів.

Проєкт «Уроки енергоефективності» є частиною ширшої ініціативи LEARN, спрямованої на впровадження теми зеленої енергетики в освіту. Дізнатися більше про ініціативу можна за відповідним посиланням.

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