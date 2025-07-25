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Руслан Стефанчук сообщил, что заседание Верховной Рады, на котором планируется отменить нормы закона 12414, назначено на 31 июля

12:25, 25 июля 2025
Законопроект Президента Зеленского 13533 планируется принять сразу в целом.
Руслан Стефанчук сообщил, что заседание Верховной Рады, на котором планируется отменить нормы закона 12414, назначено на 31 июля
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Заседание Верховной Рады по отмене норм законопроекта 12414 о статусе НАБУ и САП назначено на 31 июля. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

На нем будет рассмотрен безотлагательный законопроект 13533 Президента Владимира Зеленского об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание. Кроме того, парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы», — отметил Руслан Стефанчук.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта Владимира Зеленского 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что — будет возвращено к предыдущему состоянию.

Впрочем, как проанализировало наше издание, законопроект потребует технико-юридической доработки.

К примеру, непонятно, остается ли внесенное в п. 2 ч. 2 ст. 36 УПК законопроектом 12414 изменение, что после получения доступа к материалам досудебного расследования Генпрокурор или и. о. имеет право поручить другому прокурору осуществить проверку соблюдения законов во время проведения досудебного расследования.

Сравнительная таблица и текст законопроекта в сканированной копии содержат в этом аспекте расхождения. В сравнительной таблице эта часть нормы остается, в тексте законопроекта — исключена.

Также в законопроекте вместо термина «военное положение» употреблен «воинское положение»: «Кабмину и НАБУ поручено в течение одного месяца внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета, на время действия воинского положения, выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок».

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Президентский законопроект о НАБУ и САП оставляет возможность упрощенного порядка набора людей в прокуратуру из числа экс-правоохранителей.

Также законопроект Президента 13533 о НАБУ и САП поручает Кабмину и НАБУ внести изменения относительно запрета выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок, однако в соответствии с решением СНБО в 2023 году должностным лицам уже запретили выезд за границу — кроме служебных командировок и лечения.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ Верховная Рада Украины САП

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