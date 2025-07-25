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Європейські регулятори схвалили ін’єкцію проти ВІЛ зі 100% ефективності

16:35, 25 липня 2025
Нові ліки профілактики ВІЛ виходять на європейський ринок.
Європейські регулятори схвалили ін’єкцію проти ВІЛ зі 100% ефективності
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Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало схвалити ін’єкцію ленакапавір, що застосовується двічі на рік для профілактики ВІЛ. Препарат, розроблений фармацевтичною компанією Gilead Sciences, вважається одним із найбільших медичних проривів 2024 року, пропонуючи альтернативу щоденним таблеткам. Очікується, що Європейська комісія офіційно схвалить його до кінця цього року. Про це пише Euronews.

Ленакапавір, який у ЄС продаватимуть під назвою Yeytuo, показав 100% ефективність у запобіганні ВІЛ-інфекції під час клінічних досліджень. Це форма доконтактної профілактики (ДКП), яка блокує реплікацію та поширення вірусу в організмі, знижуючи ризик зараження для дорослих і підлітків.

Консультативний комітет EMA видав позитивний висновок щодо препарату, що відкриває шлях до його затвердження Європейською комісією найближчими місяцями. «Ця віха відображає наше зобов’язання переосмислити профілактику ВІЛ у Європі та світі», — заявив головний лікар Gilead Sciences Дітмар Бергер. За його словами, ленакапавір може стати ключовим інструментом для громадського здоров’я, особливо для людей із обмеженим доступом до медичних послуг.

Попри прогрес у боротьбі з ВІЛ, кількість нових випадків у Європі зростає. У 2023 році в Європейському Союзі, Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії зафіксовано понад 24 700 нових випадків ВІЛ, що на 11,8% більше, ніж у 2022 році.

Препарат уже отримав схвалення Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) минулого місяця. Gilead також погодилася постачати генеричні версії ленакапавіру до 120 країн із низьким рівнем доходу та високим рівнем ВІЛ-інфекції. Однак доступність препарату залишається під питанням через скорочення фінансування глобальних програм охорони здоров’я Сполученими Штатами, які традиційно були основним донором у цій сфері.

EMA та Європейська комісія наразі не надали коментарів щодо цього рішення.

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