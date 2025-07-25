Тестирование на знание истории украинской государственности успешно сдали 7 239 кандидатов и судей

Следующий этап – тестирование на знание норм права, начнется с 5 августа.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 25 июля 2025 года утвердила результаты тестирования на знание истории украинской государственности, которое кандидаты на должности судей из числа участников отбора на 1800 должностей судей, а также судьи, желающие перевестись в другие суды, выполняли с 15 по 24 июля.

Согласно объявленным Комиссией результатам, к следующему этапу квалификационного экзамена – тестированию на знание норм права и специализации суда, допущено 7 239 кандидатов на должности судей и действующих судей.

Всего на тестирование по истории украинской государственности явились 7 939 кандидатов и судей.

Не явилось – 493 человека.

Минимально допустимый балл за тестирование составлял 26 баллов, а максимально допустимый – 40 баллов.

Согласно условиям отбора, к следующему этапу экзамена – тестированию знаний в сфере права, допускалось только 7 200 человек, набравших не менее 26 баллов.

Таким образом, хотя количество кандидатов за тестирование, которые вообще не набрали минимальный балл, относительно невелико – всего 131 кандидат, однако с учетом требования о 7 200 кандидатах, которые могли быть допущены к следующему этапу, в итоге допуск к тестированию получили 7 239 кандидатов и судей.

Проходной балл при этом составил 34 балла.

Этап тестирования знаний в сфере права и по специализации суда состоится с 5 по 26 августа.

Автор: Вячеслав Хрипун

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