Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект Президента про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

13:54, 24 липня 2025
Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».
Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект Президента про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 3 липня ініціював у парламенті законопроект 13442, яким пропонується затвердити Указ Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року «Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

З нього випливає, що примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

А саме, йдеться про 1592 різних видів вагонів.

За інформацією АТ «Укрзалізниця», з початку повномасштабного вторгнення в ході розшуку активів, пов’язаних з РФ та її резидентами, правоохоронці і розвідка виявили залізничні вагони, власниками яких є юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є РФ та/або у яких РФ прямо чи опосередковано має частку у статутному капіталі, акції, паї, інше членство у будь-якій формі.

Отже, існує необхідність примусового вилучення цих вагонів на користь держави.

Зокрема, йдеться про вилучення у таких юросіб, як ПАТ «Трансконтейнер», ТОВ «Фінансбізнесгруп», АТ «Норд», АТ «Державна транспортна лізингова компанія», а також «ВЕБ. РФ» і «ВЕБ-Лізинг».

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував прийняти даний законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України росія війна Володимир Зеленський Укрзалізниця конфіскація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
75 суддів з добору 2017 року звернулися до депутатів і ВРП щодо недопущення зниження рівня суддівської винагороди при запровадженні орудної величини

Розмір фактично отримуваної суддею місцевого суду винагороди після вирахування усіх податків і зборів – 57 тисяч грн на місяць – є значно нижчим, ніж передбачений законом про судоустрій та суттєво відрізняється від озвученого у публічному інформаційному просторі.

Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект Президента про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Деякі прокурори отримували інвалідність не від гарного життя – Руслан Кравченко пояснив, яка проблема криється у несправедливості щодо зарплат у прокуратурі

Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, а я – як Генпрокурор – 95 тисяч грн, а у НАБУ зарплати взагалі «космос» – Руслан Кравченко пояснив несправедливість «замороженого» мінімуму 1600 грн для розрахунку окладів прокурорів.

Третьякова запропонувала Генпрокурору Кравченку переворот у системі оплати праці прокурорів – і щоб вони виходили на пенсію у 60-65 років

Галина Третьякова заявила, що настав час докорінно змінити систему оплати праці прокурорів «на ринкових принципах».

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду