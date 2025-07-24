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Комитет рекомендовал Раде принять законопроект Президента о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

13:54, 24 июля 2025
Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзализныця».
Комитет рекомендовал Раде принять законопроект Президента о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов
Фото: Getty Images
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 3 июля инициировал в парламенте законопроект 13442, которым предлагается утвердить Указ Президента «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июля 2025 года «О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».

Из него следует, что принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзализныця».

А именно, речь идет о 1592 различных видах вагонов.

По информации АО «Укрзализныця», с начала полномасштабного вторжения в ходе розыска активов, связанных с РФ и ее резидентами, правоохранители и разведка выявили железнодорожные вагоны, владельцами которых являются юридические лица, учредителем (участником, акционером) или бенефициаром которых является РФ и/или в которых РФ прямо или опосредованно имеет долю в уставном капитале, акции, паи, иное членство в любой форме.

Следовательно, существует необходимость принудительного изъятия этих вагонов в пользу государства.

В частности, речь идет об изъятии у таких юрлиц, как ПАО «Трансконтейнер», ООО «Финансбизнесгруп», АО «Норд», АО «Государственная транспортная лизинговая компания», а также «ВЭБ.РФ» и «ВЭБ-Лизинг».

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал принять данный законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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Комитет рекомендовал Раде принять законопроект Президента о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзализныця».

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