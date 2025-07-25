24 тысячи долларов за побег – на Буковине раскрыли схему незаконного пересечения границы

На Буковине пограничники задержали трех мужчин и организатора незаконного пересечения границы с Румынией.

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В Черновицкой области пограничники Черновицкого отряда предотвратили попытку незаконной переправки трех мужчин в Румынию. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Оперативники получили информацию о том, что местный житель планирует организовать незаконное пересечение границы группой лиц. По плану, он должен был на собственном автомобиле доставить «клиентов» к пограничной зоне и указать маршрут для обхода пунктов пропуска. Однако пограничники остановили автомобиль недалеко от границы. Во время задержания нарушители сопротивлялись и пытались сбежать, но были задержаны.

Выяснилось, что трое жителей Киевской области заплатили организатору по 8 тысяч долларов США за незаконное пересечение границы. В отношении них составлены протоколы по статьям 185-10 (злостное неповиновение законным требованиям пограничников) и 204-1 (незаконное пересечение или попытка пересечения границы) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В отношении организатора схемы в правоохранительные органы направлено сообщение о преступлении по статье 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

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