Счетная палата сообщила, сколько средств недополучил госбюджет от игорной сферы в 2021–2024 годах и почему

Счетная палата обнародовала результаты аудита государственной политики в сфере игорного бизнеса.

Фото: rp.gov.ua

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Счетная палата сообщила, что в Украине до сих пор не создана эффективная система контроля в сфере игорного бизнеса. Аудит на тему «Игорный бизнес: ожидания и реальность» показал: несмотря на рост налоговых поступлений от этой деятельности, текущее состояние государственного регулирования и контроля не гарантирует полной прозрачности, налоговой дисциплины, ответственности и защиты общественных интересов.

Первый аудит в сфере азартных игр и лотерей, проведенный с момента легализации этой отрасли, охватил период 2021–2024 годов. Отчет по его результатам был утвержден на заседании Счетной палаты 22 июля. Ответственная за аудит — глава Счетной палаты Ольга Пищанская.

Цель аудита — оценить эффективность и результативность государственного регулирования, взимания налогов, сборов и других платежей в этой сфере, а также регулирование влияния азартных игр на общество. Выводы аудита свидетельствуют о существенных недостатках на законодательном, организационном, налоговом и социальном уровнях.

Согласно отчету, после принятия Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и создания Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ, Комиссия):

– лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр получили 88 субъектов хозяйствования;

– их суммарные доходы выросли с 3 до 142 млрд грн;

– а объем уплаченных налогов увеличился с 200 млн до 17 млрд грн.

ПРОБЕЛЫ ГОСНАДЗОРА

Аудиторы отмечают, что не все ожидания от легализации этой сферы оправдались, в основном из-за провалов в деятельности Уполномоченного органа. В частности, КРАИЛ не внедрила Государственную систему онлайн-мониторинга и не обеспечила формирование реестров организаторов игорного бизнеса. Соответственно, Комиссия не обладала достоверными данными о реальных объемах рынка.

Также КРАИЛ на системной основе не проводила проверок участников рынка и не разработала механизм взыскания ежегодной платы за аннулированные в 2023 году лицензии субъектов игорного бизнеса. Из-за этого государственный бюджет недополучил 1,3 млрд грн.

НАЛОГИ С АЗАРТНЫХ ИГР — НЕДОПОЛУЧЕНО

50 % субъектов игорного бизнеса в 2023–2024 годах задекларировали убыточный финансовый результат. Однако, по мнению аудиторов, тот факт, что организаторы азартных игр декларировали разные объемы доходов, полученных игроками, в отчетности по налогу на прибыль и НДФЛ (в 2023 году — в 6,7 раза, в 2024 году — в 3 раза), свидетельствует о возможном наличии схем уклонения от уплаты налогов.

Собственно, эффективность налогового контроля за взиманием налогов в этой сфере была неудовлетворительной: реально было уплачено только 0,9 % доначисленных сумм, а 94 % — отменено судами.

Отдельно аудит зафиксировал, что предусмотренная законом возможность пребывания субъектов игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения в 2022–2023 годах (по ставке 2 %) привела к потере бюджетом 1,9 млрд грн.

ЛОТЕРЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ — БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ

Профильным Законом с 2020 года лицензирование лотерей было передано от Министерства финансов Украины к полномочиям КРАИЛ. Однако из-за неутверждения лицензионных условий Комиссия за все время своей работы не выдала ни одной лицензии. Срок действия старых лицензий игроков этого рынка истек еще в 2014 году, а государственный бюджет недополучил от их продажи в 2021–2024 годах более 220 млн грн, подсчитали аудиторы.

НЕЗАКОННЫЕ ИГРЫ

Неэффективный механизм блокировки нелегальных сайтов, слабое применение санкций и неконтролируемая реклама азартных игр способствовали формированию теневого сектора в игорной сфере.

КРАИЛ не могла самостоятельно блокировать сайты с незаконными онлайн-казино, а из 512 требований к организаторам незаконных азартных игр и поставщикам хостинг-услуг для таких казино было выполнено 29 %.

Также было уплачено лишь 20,1 % штрафов, наложенных КРАИЛ на общую сумму 35,7 млн грн. С августа 2024 года не было наложено ни одного нового штрафа, а лицензии компаний, попавших под санкции СНБО, были аннулированы лишь через 5 месяцев после принятия решения. Причина — недееспособность КРАИЛ из-за отсутствия кворума.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛУДОМАНИИ

В течение 2021–2024 годов количество игроков, принимавших участие в азартных играх и получивших доходы в виде выигрышей, увеличилось более чем в 40 раз — с 16 тыс. до 640 тыс. человек.

В то же время отсутствуют достоверные данные о общем количестве участников азартных игр. Государство не заказывало ни одного социологического исследования по масштабам лудомании или ее влиянию на семьи, молодежь, экономику. Этот факт делает невозможным формирование соответствующей государственной политики.

«Без систематического сбора данных и проведения социальных исследований государство не может уверенно действовать в вопросе противодействия игровой зависимости. Это увеличивает социальные риски, а также усложняет формирование гуманной, обоснованной государственной политики в сфере защиты граждан от негативного влияния азартных игр», — подчеркнула, представляя отчет, Ольга Пищанская.

Глава Счетной палаты также отметила, что о результатах аудита будет проинформирован Офис Генерального прокурора.

РЕКОМЕНДАЦИИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Для устранения выявленных недостатков Счетная палата предоставила ряд рекомендаций, в частности:

Министерству цифровой трансформации Украины:

– совместно с Государственным агентством по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине (PlayCity) обеспечить обновление нормативной базы в сфере азартных игр;

– организовать исследование социальных последствий распространения азартных игр и на его основе разработать стратегию предотвращения и минимизации вреда от таких игр.

Агентству PlayCity:

– обеспечить создание и внедрение Государственной системы онлайн-мониторинга;

– наладить работу электронных реестров организаторов азартных игр.

Государственной налоговой службе Украины:

– повысить эффективность налогового администрирования в сфере азартных игр.

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