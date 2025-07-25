$24 тисячі за втечу – на Буковині викрили схему незаконного перетину кордону

На Буковині прикордонники затримали трьох чоловіків і організатора незаконного перетину кордону з Румунією.

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У Чернівецькій області прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі незаконного переправлення трьох чоловіків до Румунії. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Оперативники отримали інформацію про те, що місцевий житель планує організувати незаконний перетин кордону групою осіб. За планом, він мав на власному автомобілі доставити «клієнтів» до прикордонної зони та вказати маршрут для обходу пунктів пропуску. Проте прикордонники зупинили автомобіль неподалік кордону. Під час затримання порушники чинили опір і намагалися втекти, але були затримані.

З’ясувалося, що троє жителів Київської області заплатили організатору по 8 тисяч доларів США за незаконний перетин кордону. Щодо них складено протоколи за статтями 185-10 (злісна непокора законним вимогам прикордонників) та 204-1 (незаконний перетин або спроба перетину кордону) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стосовно організатора схеми до правоохоронних органів направлено повідомлення про злочин за статтею 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

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