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У Києві поліція проводить перевірку за фактом приниження підлітка у столичній школі

17:52, 11 вересня 2024
У соцмережі попало відео, на якому зафільмовано як підлітки змушують хлопчика прибирати у вбиральні та знімають це на телефон.
У Києві поліція проводить перевірку за фактом приниження підлітка у столичній школі
Ілюстраційне зображення
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Під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції виявили відео, на якому було зафільмовано, як в освітньому закладі підлітки змушують хлопчика прибирати у вбиральні та знімають це на телефон. Згодом це відео стало надбанням соціальних мереж. Про це повідомили у поліції Києва.

Як зазначається, наразі у школі перебувають співробітники ювенальної превенції Голосіївського управління поліції.

«Всі учасники події встановлені. Поліцейські спільно з адміністрацією закладу освіти спілкуються з батьками учасників події та встановлюють всі обставини», - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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