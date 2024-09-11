В случае опасности киевлян предупредят за сутки – КГГА объяснила, что будет делать с отравлением рек

Сейчас в КГГА уверяют, что загрязнение Сейма и Десны не угрожает Киеву и Днепру.

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Во время пресс-брифинга представители Киевской городской государственной администрации заявили, что реке Днепр и Киеву пока не угрожает загрязнение из-за ситуации с реками Сейм и Десна. В КГГА заверили, что даже в случае попадания загрязнений в Днепр, их концентрация будет настолько незначительной, что очистные сооружения не почувствуют никаких изменений.

Кроме того, было отмечено, что из-за загрязнения Сейма и частично Десны ощущается неприятный запах. Для борьбы с этим эффектом планируют использовать активированный уголь, который должен прибыть в Украину от международных партнеров уже в пятницу.

«Сейчас киевлянам не о чем беспокоиться, в случае опасности - предупреждение будет за сутки», - отметили в администрации.

Напомним, секретарь Черниговского городского совета сообщил, что загрязненная вода из реки Сейм, которая протекает по России и впадает в реку Десна, в воскресенье должна была дойти до Чернигова. Впоследствии в Десне возле Чернигова потемнела вода: зафиксирован массовый мор рыбы.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, загрязнение Сейма - результат сброса нечистот с российского сахарного завода.

Минприроды предостерегает, что загрязненная вода может достичь Киевщины 14-16 сентября.

Киевводоканал заявил, что скорректирует процесс водоподготовки в случае необходимости.

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук подчеркнула, что если в какой-то степени загрязнение дойдет до водозаборов Киева, то водоочистные сооружения водоканалов справятся с ним. Также она отмечает, что рассматривается вопрос установки и дополнительных сооружений насыщения кислородом.

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