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Найгірші проби води зафіксовані в Чернігові – Міндовкілля звітує про ситуацію на річках Сейм та Десна

17:21, 11 вересня 2024
Протягом доби забруднення розповсюджувалося зі швидкістю 15-18 км/добу.
Найгірші проби води зафіксовані в Чернігові – Міндовкілля звітує про ситуацію на річках Сейм та Десна
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У Чернігові зафіксовані найгірші проби води через забруднення, яке поширюється річкою Десна. За даними Міністерства захисту довкілля, станом на 11 вересня забруднення досягло села Ладинка в Чернігівській області. Забруднення води має точковий характер, з менш вираженим запахом порівняно з річкою Сейм, але на поверхні річки спостерігається загибла риба.

Згідно з офіційними даними, швидкість поширення забруднення змінюється через особливості рельєфу дна та течії Десни. Це також сприяє природному очищенню води. Основна маса забруднення протягом останньої доби переміщувалася зі швидкістю 15-18 км/добу.

За результатами проб води від 10 вересня, було зафіксовано забруднення органічного походження, яке виникло внаслідок викиду з цукрового заводу в смт Тьоткіно Курської області рф у річку Сейм 14 серпня.

За оновленим прогнозом Укргідрометцентру, забруднена вода може досягти Київщини орієнтовно 14-16 вересня, хоча попередній прогноз був на 10 вересня. Однак рух забруднення сповільнився, і концентрація забруднень зменшується.

У місцях водозаборів Києва та Броварів якість води відповідає нормам, і ризик для водозабору наразі відсутній.

Найгірші показники забруднення на Десні зафіксовані біля сіл Боромики та Чернігова. Вміст розчиненого кисню становить 4,1-3,95 мгО2/дм³ (при нормі не менше 4 мгО2/дм³). Хімічне споживання кисню перевищує норму до 1,6 рази, а вміст марганцю та заліза також перевищує допустимі межі.

На Сумщині спостерігається тенденція до покращення якості води в річці Сейм, із збільшенням рівня розчиненого кисню та стабілізацією інших показників.

Нагадаємо, секретар Чернігівської міської ради повідомив, що забруднена вода з річки Сейм, яка протікає росією та впадає у річку Десна, у неділю мала дійти до Чернігова. Згодом у Десні біля Чернігова потемніла вода: зафіксовано масовий мор риби.

Як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Забруднення Сейму – результат скидання нечистот з російського цукрового заводу.

Міндовкілля застерігає, що забруднена вода може досягнути Київщини 14-16 вересня.

Київводоканал заявив, що скоригує процес водопідготовки у разі потреби.

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Очільниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук наголосила, що якщо якоюсь мірою забруднення дійде до водозаборів Києва, то водоочисні споруди водоканалів справляться з ним. Також вона зазначає, що розглядається питання встановлення і додаткових споруд насичення киснем.

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