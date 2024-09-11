Худшие пробы воды зафиксированы в Чернигове – Минприроды отчитывается о ситуации на реках Сейм и Десна

В течение суток загрязнение распространялось со скоростью 15-18 км/сутки.

В Чернигове зафиксированы худшие пробы воды из-за загрязнения, которое распространяется по реке Десна. По данным Министерства защиты окружающей среды, по состоянию на 11 сентября загрязнение достигло села Ладинка в Черниговской области. Загрязнение воды имеет точечный характер, с менее выраженным запахом по сравнению с рекой Сейм, но на поверхности реки наблюдается погибшая рыба.

Согласно официальным данным, скорость распространения загрязнения меняется из-за особенностей рельефа дна и течения Десны. Это также способствует естественному очищению воды. Основная масса загрязнения в течение последних суток перемещалась со скоростью 15-18 км/сутки.

По результатам проб воды от 10 сентября, было зафиксировано загрязнение органического происхождения, которое возникло в результате выброса из сахарного завода в пгт Теткино Курской области РФ в реку Сейм 14 августа.

По обновленному прогнозу Укргидрометцентра, загрязненная вода может достичь Киевщины ориентировочно 14-16 сентября, хотя предыдущий прогноз был на 10 сентября. Однако движение загрязнения замедлилось, и концентрация загрязнений уменьшается.

В местах водозаборов Киева и Броваров качество воды соответствует нормам, и риск для водозабора пока отсутствует.

Худшие показатели загрязнения на Десне зафиксированы возле сел Боромыки и Чернигова. Содержание растворенного кислорода составляет 4,1-3,95 мгО2/дм³ (при норме не менее 4 мгО2/дм³). Химическое потребление кислорода превышает норму до 1,6 раза, а содержание марганца и железа также превышает допустимые пределы.

На Сумщине наблюдается тенденция к улучшению качества воды в реке Сейм, с увеличением уровня растворенного кислорода и стабилизацией других показателей.

Напомним, секретарь Черниговского городского совета сообщил, что загрязненная вода из реки Сейм, которая протекает по России и впадает в реку Десна, в воскресенье должна была дойти до Чернигова. Впоследствии в Десне возле Чернигова потемнела вода: зафиксирован массовый мор рыбы.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, загрязнение Сейма - результат сброса нечистот с российского сахарного завода.

Минприроды предостерегает, что загрязненная вода может достичь Киевщины 14-16 сентября.

Киевводоканал заявил, что скорректирует процесс водоподготовки в случае необходимости.

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Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук подчеркнула, что если в какой-то степени загрязнение дойдет до водозаборов Киева, то водоочистные сооружения водоканалов справятся с ним. Также она отмечает, что рассматривается вопрос установки и дополнительных сооружений насыщения кислородом.

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