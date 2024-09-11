В Киеве полиция составила протоколы на родителей школьников, которые заставили 11-летнего ученика убирать уборную

Полиция Киева провела профилактическую работу с учениками, которые унижали одноклассника.

Полиция Киева провела профилактические беседы с учениками, которые заставили 11-летнего мальчика убирать школьную уборную, и составила протоколы на их родителей. За невыполнение родительских обязанностей им грозит штраф. Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент стал известен после того, как полицейские обнаружили видео в телеграмм-канале, где группа семиклассников заставляет младшего ученика к уборке. Один из школьников снимал видео, которое впоследствии было опубликовано в сети.

Ювенальные полицейские Голосеевского района быстро идентифицировали учебное заведение и всех участников инцидента. После совместного разговора с администрацией школы, дети признали свою вину и пообещали больше не унижать других.

Родителей трех участников события привлекли к ответственности по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение обязанностей по воспитанию детей), что предусматривает штраф.

Полиция призвала родителей уделять больше внимания воспитанию детей и учить их уважать окружающих, а также сообщать о таких случаях учителям или правоохранителям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.