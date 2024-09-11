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На Мальте арестовали мужчину за угрозы и отправку наркотиков еврокомиссару Хелене Далли

21:12, 11 сентября 2024
Мальтиец задержан за угрозы еврокомиссару Хелене Далли, а также он оставил наркотики возле ее дома.
На Мальте арестовали мужчину за угрозы и отправку наркотиков еврокомиссару Хелене Далли
Источник фото: The Times of Malta
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Мальтийская полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в отправке угрожающей записки и пакета с наркотиками в дом еврокомиссара Хелены Далли. Об этом сообщает The Times of Malta.

Инцидент произошел в конце июля. Неизвестный мужчина подъехал к дому Далли и оставил на улице пакет, в котором позже обнаружили каннабис и записку с угрозами. В сообщении, написанном с ошибкой на английском языке, говорилось: «В следующий раз я буду готов достать что-то для детей».

По информации издания, задержанный ранее привлекался к ответственности за домогательства к женщине. Пока остается неизвестным, предъявят ли ему официальные обвинения.

Гелена Далли, которая завершает свой срок на посту еврокомиссара по вопросам равенства, подтвердила факт инцидента. Мальта уже номинировала ее преемника - 34-летнего Гленна Микаллефа, который имеет опыт работы в Брюсселе.

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