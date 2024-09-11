Практика судов
  1. В мире

Сейм Польши осудил похищение украинских детей россией и требует ареста путина

20:54, 11 сентября 2024
Сейм Польши единогласно осудил похищение украинских детей россией как нарушение международных норм и акт геноцида.
Сейм Польши осудил похищение украинских детей россией и требует ареста путина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польский Сейм единогласно осудил действия россии по похищению украинских детей, назвав это «позорным покушением на украинскую идентичность». Соответствующую резолюцию поддержали депутаты, сообщает «Радио Свобода».

Проект резолюции, предложенный президиумом Сейма, представила вице-маршалок Моника Велиховская. В документе указано, что похищение украинских детей для незаконного усыновления и русификации является нарушением международных норм, в частности Конвенции ООН о предотвращении геноцида и Конвенции ООН о правах ребенка.

«Сейм Республики Польша однозначно осуждает похищение украинских детей с целью их незаконного усыновления и русификации. Действия российской федерации и сотрудничающей с ней Республики Беларусь являются позорным покушением на украинскую идентичность, они нарушают Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Конвенцию ООН о правах ребенка, инициатором которой была Польша», - говорится в документе.

Депутаты также обратили внимание на системные нарушения со стороны российских властей, включая указы, которые упрощают усыновление украинских детей и предоставление им российского гражданства. Они напомнили об ордерах на арест российского диктатора владимира путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, выданные Международным уголовным судом в Гааге.

«Сейм Республики Польша ожидает от международного сообщества выполнения этого решения и принятия мер для наказания виновных в военных преступлениях, совершенных против украинского народа», - подчеркивается в резолюции.

Польский парламент призвал мировое сообщество присоединиться к инициативам по возвращению незаконно вывезенных украинских детей на родину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Энтони Блинкен отметил продолжение Украиной антикоррупционных усилий – в частности реформы таможни

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украине нужно далее прилагать усилия в демократических реформах.

ГБР проводит расследование по внесению в списки критически важных определенных предприятий, в том числе адвокатских объединений

В настоящее время следствием установлено более 350 человек, являющихся работниками 20 юридических лиц, в отношении которых имели место выписки из приказов министерства о бронировании военнообязанных.

Даниил Гетманцев не исключает привлечения трудовых мигрантов из-за нехватки работников

Дефицит кадров подталкивает конкуренцию за человеческие ресурсы и стимулирует рост зарплат, которые по итогам первого полугодия выросли на 17,7%, опередив довоенный уровень, отметил Даниил Гетманцев.

Тестирование на знание норм права в рамках конкурса на должности судей апелляционных судов начнется 2 октября – ВККС

Тестирование по специализации продлится со 2 по 23 октября, проходной балл - 112,5 балла.

Кабмин направил 1,68 млн грн на выплату вознаграждения обличителям коррупции

1 млн 680 тысяч грн будут направлены на исполнение судебных решений в части выплаты вознаграждения обличителям, но в случае отсутствия бюджетных ассигнований бесспорное списание средств будет откладываться.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду