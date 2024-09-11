Сейм Польши осудил похищение украинских детей россией и требует ареста путина

Сейм Польши единогласно осудил похищение украинских детей россией как нарушение международных норм и акт геноцида.

Польский Сейм единогласно осудил действия россии по похищению украинских детей, назвав это «позорным покушением на украинскую идентичность». Соответствующую резолюцию поддержали депутаты, сообщает «Радио Свобода».

Проект резолюции, предложенный президиумом Сейма, представила вице-маршалок Моника Велиховская. В документе указано, что похищение украинских детей для незаконного усыновления и русификации является нарушением международных норм, в частности Конвенции ООН о предотвращении геноцида и Конвенции ООН о правах ребенка.

«Сейм Республики Польша однозначно осуждает похищение украинских детей с целью их незаконного усыновления и русификации. Действия российской федерации и сотрудничающей с ней Республики Беларусь являются позорным покушением на украинскую идентичность, они нарушают Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Конвенцию ООН о правах ребенка, инициатором которой была Польша», - говорится в документе.

Депутаты также обратили внимание на системные нарушения со стороны российских властей, включая указы, которые упрощают усыновление украинских детей и предоставление им российского гражданства. Они напомнили об ордерах на арест российского диктатора владимира путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, выданные Международным уголовным судом в Гааге.

«Сейм Республики Польша ожидает от международного сообщества выполнения этого решения и принятия мер для наказания виновных в военных преступлениях, совершенных против украинского народа», - подчеркивается в резолюции.

Польский парламент призвал мировое сообщество присоединиться к инициативам по возвращению незаконно вывезенных украинских детей на родину.

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