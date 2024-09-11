Сейм Польщі засудив викрадення українських дітей росією та вимагає арешту путіна

Сейм Польщі одноголосно засудив викрадення українських дітей росією як порушення міжнародних норм і акт геноциду.

Польський Сейм одноголосно засудив дії росії щодо викрадення українських дітей, назвавши це «ганебним замахом на українську ідентичність». Відповідну резолюцію підтримали депутати, повідомляє «Радіо Свобода».

Проєкт резолюції, запропонований президією Сейму, представила віцемаршалок Моніка Веліховська. У документі зазначено, що викрадення українських дітей для незаконного усиновлення та русифікації є порушенням міжнародних норм, зокрема Конвенції ООН про запобігання геноциду та Конвенції ООН про права дитини.

«Сейм Республіки Польща однозначно засуджує викрадення українських дітей з метою їх незаконного усиновлення та русифікації. Дії російської федерації та Республіки Білорусь, що співпрацює з нею, є ганебним замахом на українську ідентичність, вони порушують Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Конвенцію ООН про права дитини, ініціатором якої була Польща», — йдеться в документі.

Депутати також звернули увагу на системні порушення з боку російської влади, включно з указами, які спрощують усиновлення українських дітей та надання їм російського громадянства. Вони нагадали про ордери на арешт російського диктатора володимира путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, видані Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

«Сейм Республіки Польща очікує від міжнародного співтовариства виконання цього рішення та вжиття заходів для покарання винних у воєнних злочинах, скоєних проти українського народу», — підкреслюється в резолюції.

Польський парламент закликав світову спільноту долучитися до ініціатив щодо повернення незаконно вивезених українських дітей на батьківщину.

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