На Миколаївщині перереєстрація автівки закінчилася викликом поліції – що сталося

З авто все було все гаразд, а от громадянин – отримувач послуги значився в розшуку.

Джерело фото: hsc.gov.ua

На Миколаївщині надання послуги з перереєстрації автівки закінчилось викликом поліції.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, до сервісного центру Вознесенська звернувся відвідувач для перереєстрації автомобіля VOLVO S60.

«Адміністратор розпочав перевірку автівки за наявними базами і виявив, що з нею все гаразд. А от громадянин – отримувач послуги значиться в розшуку», - сказано у повідомленні.

Відтак, реєстраційні дії призупинили, а всі матеріали справи передали працівникам поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.