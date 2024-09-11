На Миколаївщині перереєстрація автівки закінчилася викликом поліції – що сталося

На Миколаївщині надання послуги з перереєстрації автівки закінчилось викликом поліції.
Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, до сервісного центру Вознесенська звернувся відвідувач для перереєстрації автомобіля VOLVO S60.
«Адміністратор розпочав перевірку автівки за наявними базами і виявив, що з нею все гаразд. А от громадянин – отримувач послуги значиться в розшуку», - сказано у повідомленні.
Відтак, реєстраційні дії призупинили, а всі матеріали справи передали працівникам поліції.
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