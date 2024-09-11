У Києві ліквідували пожежу в припаркованому автомобілі Renault

Загоряння припаркованої автівки виявили рятувальники, які слідували в частину.

Джерело фото: ДСНС Києва

У Шевченківському районі столиці рятувальники виявили та ліквідували загоряння автомобіля. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, 11 вересня, рятувальники, які слідували в частину, виявили загоряння припаркованого автомобіля Renault на одній із вулиць.

Пожежу оперативно ліквідували та запобігли розповсюдженню вогню на сусідні автомобілі.

На щастя, ніхто не постраждав.

Причини загоряння будуть встановлювати правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.