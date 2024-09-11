В Киеве ликвидировали пожар в припаркованном автомобиле Renault

В Шевченковском районе столицы спасатели обнаружили и ликвидировали возгорание автомобиля. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, 11 сентября, следовавшие в часть спасатели обнаружили возгорание припаркованного автомобиля Renault на одной из улиц.
Пожар оперативно ликвидировали и предотвратили распространение огня на соседние автомобили.
К счастью, никто не пострадал.
Причины возгорания будут устанавливать правоохранители.
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