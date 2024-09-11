Украина примет участие в Евровидении-2025 в Швейцарии

Песенный конкурс состоится в городе Базель.

Источник фото: eurovisionworld.com

Украина примет участие в 69-м песенном конкурсе «Евровидение» в Швейцарии. Об этом сообщило «Общественное Вещание».

По словам главы правления Общественного Николая Чернотицкого, Евровидение уже давно перестало быть для Украины просто традиционным музыкальным конкурсом.

«Это важная площадка коммуникации с миром. Важно, чтобы Украина не сходила с первых полос мировых медиа, чтобы мир помнил о войне, которую против нас ведет россия. Евровидение – это ключевой элемент культурной дипломатии, и Общественное сделает все возможное, чтобы наша страна была представлена ​​как можно лучше», – отметил он.

«Евровидение-2025» состоится в городе Базель. Гранд-финал проведут 17 мая, а полуфиналы – 13 и 15 мая 2025 года. Полный перечень стран, которые будут участвовать в конкурсе, будут обнародованы позже в этом году.

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