Україна братиме участь у Євробаченні-2025 у Швейцарії

Пісенний конкурс відбудеться в місті Базель.

Джерело фото: eurovisionworld.com

Україна братиме участь у 69-му пісенному конкурсі «Євробачення» у Швейцарії. Про це повідомило «Суспільне Мовлення».

За словами голови правління Суспільного Миколи Чернотицького, Євробачення вже давно перестало бути для України просто традиційним музичним конкурсом.

«Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ памʼятав про війну, яку проти нас веде росія. Євробачення – це ключовий елемент культурної дипломатії, і Суспільне зробить все можливе, аби наша країна була представлена якомога краще», — зазначив він.

«Євробачення-2025» відбудеться в місті Базель. Гранд-фінал проведуть 17 травня, а півфінали — 13 і 15 травня 2025 року. Повний перелік країн, які братимуть участь у конкурсі, оприлюднять пізніше цього року.

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