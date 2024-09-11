У Києві відкрили офіс Greenpeace

У столиці України відкрили офіс міжнародної природоохоронної організації.

Джерело фото: Greenpeace Україна

У Києві відкрили офіс міжнародної природоохоронної організації Greenpeace. Про повдіомили на офіційній сторінці Greenpeace Україна у соцмережах.

Команда підкреслює, що зосередиться на зеленій відбудові України та розслідуванні ядерних небезпек навколо окупованої росіянами Запорізької АЕС.

«Наша місія – допомогти Україні відновити соціальну інфраструктуру у сталий спосіб, використовуючи чисту енергію сонячних панелей, вітрових турбін та теплових насосів. Задля власної безпеки Україна має стати лідером у переході від викопного палива до зелених технологій», — зазначили в офісі Greenpeace в Україні.

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