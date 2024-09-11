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Привласнили кошти на ремонті тратуару — на Хмельниччині сільський голова і підприємець отримали підозри

20:36, 11 вересня 2024
За даними слідства, вони змовились і «зробили» ремонт тротуару лише на папері, чим завдали збитків на суму майже 200 тисяч гривень.
Привласнили кошти на ремонті тратуару — на Хмельниччині сільський голова і підприємець отримали підозри
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На Хмельниччині сільського голову та підприємця підозрюють у привласненні бюджетних коштів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що директор одного з підприємств уклав договір із сільським головою на поточний ремонт тротуару в одному із сіл району.

Підрядник та замовник, у грудні 2023 року, підробили акт виконаних робіт, достовірно знаючи, що жодного ремонту не проводилось.

Своїми діями вони завдали збитків державі на суму майже 200 тисяч гривень.

Наразі повідомлено про підозру сільському голові у зловживанні службовим становищем та підробленні офіційного документа, вчинене групою осіб та підприємцю-підряднику у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану та службовому підробленні, вчиненому групою осіб.

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